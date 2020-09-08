Сергунина: В технопарках Москвы работает более двух тысяч компаний

Доля МСП среди резидентов московских технопарков превышает 80%

Технопарки Москвы пользуются спросом среди компаний. Так, 36 технопарков уже почти полностью заполнены, а их резидентами стали более двух тысяч организаций. Основные направления в работе - информационные технологии, биотехнологии, фармацевтика, микроэлектроника.

"Пять лет назад, в 2015 году, в Москве было 15 технопарков, а в 2014 - всего шесть. Сегодня их уже 36, и они заполнены почти полностью. Доля занятых площадей превышает 98%. Но что еще показательнее, в технопарках создано 60 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

При этом 82% компаний-резидентов - представители малого и среднего бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, статус технопарка позволяет его управляющей компании и резидентам получать региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли. Общее снижение налоговой нагрузки может достигать 25%.

Резидентам доступны и другие льготы: субсидии на приобретение оборудования, льгота по налогу на прибыль.

В московских технопарках работают компании, реализующие важнейшие инновационные проекты как в масштабах Москвы, так и на федеральном уровне.

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