Сергунина рассказала, что представит Москва на международном турфоруме

На нем представят новый сервис

Сервис Russpass презентуют на международном туристическом форуме "Отдых Leisure–2020" в инновационном центре "Сколково" планируют презентовать сервис Russpass.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной. Russpass - это цифровая туристическая платформа для планирования путешествий по России. Она поможет купить билеты на самолет или поезд, на экскурсии, в музеи и театры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах.

Сергунина отметила, что на форуме соберутся представители 30 регионов России, а также шести стран, в том числе Испании, Болгарии и Кубы. Форум пройдет с 8 по 10 сентября.

"На форуме мы расскажем нашим российским и иностранным коллегам о возможностях и преимуществах сервиса. И будем рады получить обратную связь от тех, кто уже присоединился к Russpass. А это туркомпании, гостиницы, экскурсионные бюро и культурные учреждения из десятков регионов страны", - сообщила заммэра.

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