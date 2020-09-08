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Участник Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом

10:42
  • вторник
  • 08 сентября 2020

На карантине он времени даром не терял

Музыкант из группы Little Big Антон Лиссов и фотограф Анжелика Иванова, которые поженились в марте этого года, ждут ребенка. 
Вокалистку Little Big упрекнули в разводе лидера группы

Лиссов опубликовал в Instagram фото, на котором он обнимает супругу с округлившимся животом. "Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу: пацан!" - написал артист. 

Он спросил подписчиков, как им назвать сына. Ему предложили следующие варианты: Ярополк, Сергей, Ян, Ильич, Добрыня, Коронтино и так далее.

- Очень красивые, - пишут в комментариях. 

- Красаўчык. 

- Самоизоляция не прошла даром. 

- Даже не знаю, как можно назвать, но точно знаю, что будет красавчик. 

- Желаю, чтобы вы сохранили свои отношения на всю жизнь, в отличие от Ильи… 

Недавно лидер группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая решили развестись после четырех лет брака. Музыкант редко бывал дома, у супругов накопилось слишком много претензий друг к другу. 

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