Участник Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом

На карантине он времени даром не терял

Музыкант из группы Little Big Антон Лиссов и фотограф Анжелика Иванова, которые поженились в марте этого года, ждут ребенка.

Лиссов опубликовал в Instagram фото, на котором он обнимает супругу с округлившимся животом. "Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу: пацан!" - написал артист.

Он спросил подписчиков, как им назвать сына. Ему предложили следующие варианты: Ярополк, Сергей, Ян, Ильич, Добрыня, Коронтино и так далее.

- Очень красивые, - пишут в комментариях.

- Красаўчык.

- Самоизоляция не прошла даром.

- Даже не знаю, как можно назвать, но точно знаю, что будет красавчик.

- Желаю, чтобы вы сохранили свои отношения на всю жизнь, в отличие от Ильи…

Недавно лидер группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая решили развестись после четырех лет брака. Музыкант редко бывал дома, у супругов накопилось слишком много претензий друг к другу.

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