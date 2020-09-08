Суд признал Ефремова виновным по делу о ДТП

В Москве начали оглашать приговор актеру

В Пресненском суде Москвы началось оглашение приговора Михаилу Ефремову - участнику ДТП со смертельным исходом. Актер признан виновным в ДТП.

"Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Ранее гособвинение сочло вину артиста полностью доказанной и запросило для него 11 лет колонии. Как ожидается, уже сегодня может быть поставлена точка в этой скандальной истории.

Ефремов прибыл в суд без вещей, передает "ТВ Центр". В руках только папка с документами. В этом процессе у здания суда мы уже видели различные представления. Но сегодняшнее шоу - вероятно, апогей. Здесь и маскарад, и стихи, и песни. Службе безопасности приходится буквально оттеснять толпу.

Сам актер в последнем слове вину признал. Так же прочитал стихотворение, посвященное погибшему Сергею Захарову. Но признание вины прозвучало в сослагательном наклонении: "Я признаю свою вину, если это был я".

Ранее артист называл себя невиновным. Говорил, что не помнит смертельной аварии, что за рулем его не было, так как пьяным он якобы никогда машину не водил. А представленные видеозаписи с места ДТП называл фальшивкой. В свою очередь, прокурор отметила, что признание вины было сделано, когда обстоятельства полностью прояснились. Помогли в этом свидетельские показания и результаты экспертизы в салоне автомобиля. Гособвинитель запросил почти максимальный срок заключения для подсудимого - 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Настаивая на столь строгом наказании, обвинение указывает на частые правонарушения, алкогольную зависимость подсудимого. Но ключевым названо именно то, что в ходе судебного следствия актер так и не раскаялся. Прокурор даже ходатайствовала об изменении меры пресечения для Ефремова - на заключение под стражу. Суд оставил это без внимания. Сам Ефремов в последнем слове неожиданно заявил, что если бы воспользовался "телефонным правом", то избежал бы суда. Но пришел, чтобы "решить все честно". Грозящие 11 лет колонии для себя назвал "смертным приговором" и попросил у судьи приговор "законный".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"