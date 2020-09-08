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В Приморье тайфун "Хайшен" нарушил энергоснабжение и подтопил дороги

11:57
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Без света остались почти 6000 человек

Штормовой ветер и сильные дожди принес в Приморье тайфун "Хайшен". За считанные часы в некоторых районах выпала месячная норма осадков. Сразу несколько сёл оказались отрезаны от внешнего мира.

Вода в реке поднимается стремительно и уже преодолела отметку в два метра. То, что здесь есть мост, можно догадаться только по перилам. Жителям села Корсакова стало сложнее доехать до дома. Водители не решаются проехать через перелив и разворачиваются.

В Приморье ещё устранили не все последствия урагана, который был на прошлой неделе, как стихия преподнесла новые неприятности. Тайфун "Хайшен" обрушился на край сильными дождями и значительно ухудшил дорожную обстановку. В считанные часы выпала месячная норма осадков. Спасатели держат наготове лодки.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

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