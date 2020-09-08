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Собянин встретился с победителями конкурса "Лидеры России"

11:40
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Центральной темой разговора стало развитие Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с победителями конкурса "Лидеры России". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Центральной темой разговора стало развитие Москвы, передает "ТВ Центр". Обсудили благоустройство города и модернизацию транспортной системы, вопросы здравоохранения и образования, поддержку бизнеса. Также Сергей Собянин поздравил молодых управленцев с победой.

"Каждому, безусловно, каждому человеку в жизни предоставляется возможность, но далеко не все готовы воспользоваться, иногда просто страшно рискнуть и пойти вперед. Я вас поздравляю, вы из когорты людей, которые привыкли и любят рисковать. Вы замечательные лидеры, настоящие лидеры", - сказал Собянин.

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