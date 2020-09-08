Членов КС Белоруссии Кравцова и Родненкова задержали на Украине

Мария Колесникова задержана в Белоруссии

Несколько членов так называемого Координационного совета белорусской оппозиции покинули территорию страны. Как сообщили в республиканском погранкомитете, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной. По данным Минска, их задержали. В автомобиле оппозиционеров также находилась член президиума совета Мария Колесникова. Однако её украинские пограничники не досчитались.

Четыре часа утра. Граница Белоруссии и Украины. В автомобиле трое членов так называемого Координационного совета оппозиции. Накануне их соратники заявили о похищении лидеров протеста. Оказалось, они сами выключили телефоны, подождали, пока стемнеет, и попытались покинуть страну.

"Я принял решение покинуть территорию страны. И сейчас мы, в том числе Колесникова, будем пересекать границу республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", - заявил в обращении Иван Кравцов.

В пограничной службе поделились подробностями. Все трое прошли таможенный контроль. Оформили документы и беспрепятственно проехали зону досмотра автомобиля. Оставалась лишь формальность - пересечь дополнительный КПП, организованный в связи с усилением государственных границ.

"Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - сказал Антон Быковский, официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии.

Колесникову задержали. По данным госпогранкомитета, Родненкова и Кравцова тоже задержали, но уже на территории Украины в порядке взаимодействия погранслужб. Была это провокация или у оппозиционеров сдали нервы – вопрос открытый. Но стремление покинуть страну вполне объяснимо. Протест постепенно теряет силу. Мирные акции – все больше радикализируются. Руководить ими безопаснее из-за рубежа. Как это делает Тихановкая. Оппозиция меняет тактику, уверены эксперты.

"В Белоруссии пытались сделать блицкриг, который не получился. По причине того, что власть централизована и готова к этим событиям. Я читала сегодня телеграм-каналы и там пишут, что кроме протестов на предприятии, необходимо производить экономическую атаку на Беларусь", - говорит политический аналитик Ева Антоненко.

На Лукашенко давят с Запада. И, пожалуй, больше всего призывает к введению санкций власти Польши. Редактор журнала "Польская мысль" рассказала, как в ее окружении относятся к создаваемым между странами барьерам.

"Наше окружение против вмешательства в дела другого государства. Мы за то, чтобы поддерживать добрососедские отношения, за то, чтобы торговать друг с другом, чтобы совершать культурные обмены", - заявила редактор журнала "Польская мысль" Агнешка Пивар.

Белорусские власти отвечают зеркально. Попутно реформируя внутреннее устройство страны.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло. Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и после выборов, они вскрыли ряд недостатков, может недоработок в разных системах, органов власти", - уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Эти недостатки будут исправлять, обещает Лукашенко. И призывает граждан делать это совместно, на основе диалога.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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