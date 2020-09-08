Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 3-летнего Степы Якушкина

У мальчика - редкое и опасное заболевание - моямоя

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение трехлетнего Стёпы Якушкина. У мальчика - редкое и опасное заболевание - моямоя.

Заболевание очень коварное. В любой момент оно может привести к серии инсультов, каждый из которых может стать последним. Помочь мальчику могут доктора из Швейцарии. Они обещают избавить Степу от недуга всего за несколько операций.

Для первого этапа лечения необходимо почти 6 миллионов рублей. Для обычной семьи из подмосковной Коломны - сумма неподъемная. Но все вместе мы можем помочь малышу.

Внешне Степа Якушкин ничем не отличается от остальных - здоровых детей. Так же играет, бегает и смеется. О том, что у мальчика серьезная патология, знают только близкие. Мама, папа и старший брат.

"Он родился нормальным ребенком, вообще ничего не предвещало. Мы и не знали, что такое может быть", - сказал папа мальчика Роман Якушкин.

Этим летом Степа перенес первый инсульт. Мальчик упал и не мог нормально говорить.

"Напугались - это мало сказано, у меня прям жизнь перевернулась. Я поняла, что если это инсульт - это все", - говорит мама Степы Ольга Якушкина.

Малыша со странными симптомами привезли в поликлинику Коломны. Педиатры не смогли сразу поставить диагноз, дали лекарства и выписали ребенка. Дома у него снова случился приступ. Потом были десятки консультаций с разными специалистами. Степу смотрели лучшие российские педиатры. Приступы повторялись.

"Я каждое утро вставала, я подбегала к нему, смотрела дышит ли он. Была бы моя воля - я бы вообще не спала. Я бы просто смотрела над кроватью и просто смотрела на него", - сказала Ольга Якушкина.

Диагноз поставили специалисты Морозовской больницы. Моямоя - редкое нейрологическое заболевание, которое чаще всего встречается в Японии. Описавшие его японские учёные назвали болезнь так, отталкиваясь от картины, видимой на снимках сосудов головного мозга: их как будто покрывает туман - моямоя по-японски. Если вовремя не сделать операцию - мальчика ждет множество инсультов, инвалидность или самое страшное - смерть.

"Эмоции прокручивались всякие в голове. Что ребенка даже не станет. Это был крах, ужас, это вся жизнь перевернулась, прям в одну минуту. Описать это невозможно, что чувствует мать, которая не может помочь своему ребенку. Только мать может сказать. И слезы, и крики, и ребенка схватила, понимала, что я его не отпущу, что мы будем бороться до конца", - сказала мама мальчика Ольга Якушкина.

Ольга и Роман по всей России искали врачей, которые бы смогли провести сложную операцию. Но для России - болезнь крайне редкая. Швейцарские доктора пообещали избавить малыша от проблем с сосудами. Хирурги создадут новую сеть сосудов головного мозга. После этого для Степы возможно полное выздоровление.

Операция нужна срочно. Мальчик растет. И в любой момент его заболевание может спровоцировать новый инсульт, который может стать последним. Для первого этапа лечения необходимо 5 миллионов 931 тысяча рублей. Неподъемная для обычной семьи из подмосковной Коломны сумма. Мама Степы не работает, сидит с малышом. Папа - техник на предприятии. Семья воспитывает еще одного сына - подростка. Мы все вместе можем собрать необходимую для лечения сумму и помочь мальчику, который так хочет жить.

Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Степана Якушкина, программа 1071

Юлия Степина, Андрей Булычев, ТВ Центр.

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