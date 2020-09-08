Племянница Ефремова выразила недовольство поведением родных погибшего водителя

Актриса считает, что нет убедительных доказательств вины Ефремова

Племянница Михаила Ефремова Ольга раскритиковала родственников погибшего в ДТП с артистом Сергея Захарова. Также актриса заступилась за дядю.

"Михаил Олегович Ефремов - благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек", - заявила Ефремова. Она подчеркнула, что у актера трое несовершеннолетних детей, в отличие от семьи погибшего водителя.

"С погибшим тоже все как-то странно... И год рождения определить не могут, и с родственниками не пойми что… Они, кстати, на Мальдивы уехали. Отдохнуть", - добавила актриса.

Женщина высказала мнение, что против Ефремова нет "ни одного вменяемого доказательства вины". По ее словам, актер признал себя виновным лишь из-за того, что устал от судебных разбирательств.

"С самого начала в этой жуткой истории слишком много темных пятен, правонарушений, некомпетентностей, профанации, а также издевательства и травли", - подытожила Ефремова.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако впоследствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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