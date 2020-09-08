ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи разрешили Кудрявцевой перевезти больную маму в Москву

11:07
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Прогнозов они пока не дают

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что на этой неделе ее маму перевезут из Крыма в Москву. Состояние 78-летней женщины, которая перенесла инсульт, стабилизировалось.

"Мама что-то раскисла": Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта
В Крыму экстренно госпитализировали мать Леры Кудрявцевой

"Прогнозов пока по-прежнему никаких. Будем перевозить маму в столицу уже на этой неделе, до этого врачи не разрешали, ждали стабильного состояния. Очень помогает сейчас рекомендациями Малышева Елена Васильевна, поэтому надеемся, что все будет хорошо", - цитирует Кудрявцеву "СтарХит"

Мама телеведущей находится в Крымской областной больнице имени Семашко. За ней приглядывает племянница, которая живет в Алуште. Сама Кудрявцева вернулась к работе. 

Напомним, что Елену Васильевну госпитализировали в конце августа. У нее отнялась левая сторона тела. "Мама что-то раскисла. Но я верю, что все будет хорошо", - сказала тогда Лера Кудрявцева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.