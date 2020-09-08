Врачи разрешили Кудрявцевой перевезти больную маму в Москву

Прогнозов они пока не дают

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что на этой неделе ее маму перевезут из Крыма в Москву. Состояние 78-летней женщины, которая перенесла инсульт, стабилизировалось.

"Прогнозов пока по-прежнему никаких. Будем перевозить маму в столицу уже на этой неделе, до этого врачи не разрешали, ждали стабильного состояния. Очень помогает сейчас рекомендациями Малышева Елена Васильевна, поэтому надеемся, что все будет хорошо", - цитирует Кудрявцеву "СтарХит".

Мама телеведущей находится в Крымской областной больнице имени Семашко. За ней приглядывает племянница, которая живет в Алуште. Сама Кудрявцева вернулась к работе.

Напомним, что Елену Васильевну госпитализировали в конце августа. У нее отнялась левая сторона тела. "Мама что-то раскисла. Но я верю, что все будет хорошо", - сказала тогда Лера Кудрявцева.

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