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Бывший адвокат Трампа полагает, что политик может развязать войну ради власти

11:32
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Юрист уверен, что Трамп серьезно нацелен на переизбрание

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн допустил, что президент США способен начать войну, чтобы сохранить власть в своих руках. В начале ноября в Америке пройдут выборы главы государства, Трамп уже выдвинул свою кандидатуру.

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"Дональд Трамп сделает все, что угодно, чтобы победить, и я думаю, что это включает махинации с бюллетенями. Я думаю, что он может зайти так далеко, что даже начнет войну, чтобы не лишиться должности", - уверен адвокат. Одним из самых страшных сценариев он назвал тот, при котором мирной передачи власти не состоится, передает NBC News.

Коэн написал книгу, в которой поделился своим мнением о президенте США в качестве его бывшего юриста.

Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. На пост президента США претендуют нынешний американский лидер Дональд Трамп и его противник от демократической партии Джо Байден.

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