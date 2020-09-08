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Молодая жена Петросяна обидела жителей Сочи

11:59
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Брухунова раскритиковала курорт

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями об отдыхе в Сочи. Девушка рассказала подписчикам, почему не купалась в Черном море.

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На российский курорт 31-летняя Брухунова ездила вместе со своим мужем. В Сети Петросян демонстрировал фото с купанием в море и прогулкой на яхте, тогда как Татьяна не сказала ни слова о том, что заходила в соленую воду – на отдыхе девушка купалась лишь в бассейне.

"Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно", - заявила Брухунова.

Ее слова вызвали недовольство у местных жителей. Сочинцы осудили ее за резкие высказывания. "Ехать на море и купаться в бассейне - это как-то странно, на мой взгляд", - написала одна из комментаторов.

Юморист Евгений Петросян и его коллега Елена Степаненко развелись в 2018 году после 30 лет брака. В 2019 году артист женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой, а в этом году пара подтвердила слухи о рождении ребенка.

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