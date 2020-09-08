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Горечь и масло: специалисты проверили сыр "Российский"

12:32
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Возникли вопросы к вкусовым качествам

Эксперты центра Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" проверили сыр "Российский", который продается в магазинах. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования были отобраны семь брендов: "365 дней", "Радость Вкуса", Valio, "Белебеевский", "Киприно", "Луговая свежесть" и "Простосыр". Их проверили по десяткам критериев, в том числе на безопасности и вкусовые качества.

Все бренды оказались безопасны для здоровья, ни в одном из образцов не обнаружили немолочный жир. Ни один не попал в группу "товары с замечаниями" или в черный список. Все они рекомендованы к покупке. Лучшим стал сыр "Луговая свежесть".

Однако у экспертов остались вопросы к вкусовым качествам сыра "Российский". В ряде образцов они почувствовали привкус горечи и легкий запах топленого масла.

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