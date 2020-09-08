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Депутат МГД Мария Киселева: В ближайшие месяцы в подземке может появиться сервис FacePay

12:02
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Это оплата проезда с помощь лица

Новые сервисы для пассажиров могут начать работать в столичном метро уже этой осенью.

В ближайшие месяцы в подземке может появиться FacePay, благодаря которому производить оплату проезда пассажиры смогут при помощи сканирования лица, сообщила в беседе с журналистами "АиФ" депутат Московской городской думы Мария Киселева.

Сейчас эта система проходит проверку, промежуточные результаты появятся после 1 октября. После можно будет делать выводы о целесообразности использования новшества.

"Нужно будет оценить его на практике и понять, действительно ли возможность смотреть в камеру, а не прикладывать карту "Тройка", значительно ускорит прохождение пассажиров через турникеты", - отметила депутат.

Подобные системы уже применяются крупными банками и системами безопасности предприятий. Для подтверждения личности человеку нужно лишь посмотреть в камеру, иногда моргнуть.

Кроме того, с начала сентября на всех станциях московского метро начала работать система видеонаблюдения, благодаря которой можно следить за загруженностью поездов через мобильное приложение. Это поможет жителям Москвы выбирать вагоны, где больше свободных мест. Это особенно актуально в сезон ОРВИ и гриппа.

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