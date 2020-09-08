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Михалкова показала, как делает упражнения на ягодицы в парке

12:04
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Она регулярно занимается спортом

37-летняя телеведущая Юлия Михалкова опубликовала в Instagram видео, записанное во время утренней зарядки в парке.  
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Подруга сняла Михалкову в тот момент, когда она делала упражнения на ягодицы с помощью специальной резинки. "Спорт - наше все", - сказала автор видео. 

Проходивший мимо мужчина, видимо, сделал Михалковой какое-то забавное замечание. Она показала ему большой палец, поднятый вверх, и сказала "Супер", после чего стала дурачиться перед камерой с резинкой на ногах. При этом экс-звезда "Уральских пельменей" продемонстрировала все прелести своей фигуры. 

Накануне Юлия Михалкова опубликовала фото в обтягивающем мини-платье и рассказала о своей любви к "бабьему лету". 

Напомним, что Михалкова ушла из "Уральских пельменей" в октябре прошлого года. Один из основателей шоу Сергей Исаев сказал, что актриса покинула проект после того, как ей не позволили стать акционером "Пельменей". По словам Исаева, Михалкова была самой высокооплачиваемой актрисой шоу. Ей доставались лучшие роли, а летала она всегда бизнес-классом.

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