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Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о новом литературном проекте "Москва инноваций - 2050"

12:34
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Прочитать рассказы можно уже сейчас

За лето участники конкурса "Москва инноваций - 2050" смогли написать более 230 рассказов о жизни города, а 20 лучших новелл опубликованы для всеобщего прочтения и доступны на интерактивной карте столицы, сообщил депутат МГД Игорь Бускин.

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Парламентарий отметил, что в конкурсе поучаствовали не только молодые таланты, но и писатели с именем – такие как Ник Перумов и Олег Рой.

"В минувший День города в Москве дебютировал литературно-фантастический проект "Москва инноваций - 2050": это итог одноименного литературного конкурса, в ходе которого на протяжении лета 2020 года разными авторами было написано 236 рассказов, описывающих жизнь столицы через 30 лет. 20 лучших новелл опубликованы для всеобщего прочтения и привязаны к интерактивной карте Москвы - можно кликнуть на изображение, например, МГУ или Московского зоопарка и прочитать рассказ, действие которого там происходит. Или прослушать - рассказы представлены также в аудиоформате", - сказал Бускин (цитата по АГН "Москва").

На интерактивной карте отмечены примечательные места столицы, среди которой Останкинская телебашня, Красная площадь, Патриаршие пруды и другие знаменитые объекты.

"Сборник рассказов по итогам конкурса уже издан и был представлен на Московской международной книжной ярмарке в "Манеже", - отметил Бускин.

Депутат назвал желание представить Москву в будущем традиционным развлечением. Он напомнил, что еще до революции большой популярностью пользовались карикатуры на города и людей будущего.

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