В России вырос спрос на подержанные автомобили

Сказалась пандемия коронавируса?

В этом августе в России продали 488 623 автомобиля с пробегом. Это на 10% больше, чем в августе прошлого года.

Как пишут "Известия" со ссылкой на "Автостат Инфо", самым большим спросом на вторичном рынке пользуются автомобили Lada. В августе было продано 125 011 машин этой марки. В пятерку лидеров также входят Kia (продано 31 097 штук), Toyota (30 981), Hyundai (26 352) и Volkswagen (23 146).

Не исключено, что россияне стали активнее покупать подержанные авто из-за пандемии, во время которой некоторые граждане лишились работы или потеряли часть доходов. Автомобилисты сейчас экономят.

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали, что в августе продажи новых машин в стране сократились на 0,5% по сравнению с августом прошлого года.

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