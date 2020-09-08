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В Кремле прокомментировали ситуацию с Марией Колесниковой

12:45
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Белорусская оппозиция утверждает, что ее похитили

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о пропаже белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой.

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Ранее стало известно о пропаже Колесниковой и еще двух членов КС Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Позже в погранкомитете Белоруссии сообщили о задержании Колесниковой на границе с Украиной. Предполагается, что двое других оппозиционеров смогли выехать в другое государство.

Представитель Кремля выразил надежду, что ситуация с местонахождением Колесниковой вскоре прояснится, передает РИА Новости. Он заявил, что похищение человека – это недопустимо. При этом Песков подчеркнул, что в настоящий момент у Москвы нет официальной и подробной информации о том, что на самом деле случилось с членами КС.

"Конечно, похищение людей - это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация", - сказал Песков.

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