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Песков ответил на угрозу санкций против "Северного потока-2"

13:11
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Повода поднимать вопрос на политическом уровне пока нет

В Кремле прокомментировали угрозы стран Запада ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
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"Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект... С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля добавил, что сейчас нет причин рассматривать этот вопрос на высшем уровне, передает РИА Новости.

Ранее президент США  Дональд Трамп заявил, что поддержит ограничения в отношении строительства трубопровода из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Оппозиционера госпитализировали в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

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