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Россияне могут получить дополнительный нерабочий день

13:14
  • вторник
  • 08 сентября 2020

В Минтруда предложили сделать еще один выходной

В ведомстве считают, что последний день декабря официально следует сделать нерабочим днем. Также в Минтруда предложили проект, согласно которому в начале следующего года россияне будут отдыхать 10 дней – с 1 по 10 января.
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Дело в том, что 2 и 3 января (суббота и воскресенье) переносятся на 5 января и 31 декабря, объяснили в Минтруда.

Майские праздники планируют отмечать 6 дней – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. В феврале и марте россияне будут отдыхать по 3 дня: с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Также в Минтруда напомнили про праздничные дни в июне (12-14 июня) и ноябре (4-7 ноября).

В ведомстве подчеркнули, что предложенный график праздничных дней на 2021 год полностью соответствует трудовому законодательству. Окончательно подготовленный проект будет утверждать правительство России.

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