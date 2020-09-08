Розе Сябитовой вместе с опухолью удалили "важный женский орган"

Звезда проходит реабилитацию

58-летняя телеведущая Роза Сябитова рассказала, что ей удалили доброкачественную опухоль и "важный женский орган". Вероятно, речь идет о матке.

"Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID, а есть и другие смертельно опасные "враги". Например, те, что по женской части", - написала в Instagram ведущая "Давай поженимся!".

По словам Сябитовой, болезнь проходила бессимптомно. Врачи вовремя заметили опухоль и провели операцию. Сейчас телезвезда проходит реабилитацию у себя дома.

Роза Сябитова поблагодарила врачей за помощь и призвала всех женщин регулярно проходить обследование. Это и безопаснее, и дешевле. "Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу, - пожаловалась звезда. - Догадываетесь, сколько они стоят?"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"