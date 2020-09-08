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Путин потребовал вводить строго по графику соцобъекты в Тулуне

13:01
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Во вторник президент проводит совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году

Все социальные объекты в Тулуне должны вводиться в строй строго по графику. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий наводнения.

Глава государства уверен, что восстановительные работы в Тулуне, несмотря на первоначальные задержки, завершатся в полном объеме. Ранее более 27 миллиардов рублей на ликвидацию последствия паводка в Тулуне были выделены своевременно, отметил Путин.

"Первоначально было допущено серьезное отставание темпов восстановления, об этом мы неоднократно говорили, в том числе и посещая Иркутскую область", - заявил Путин. Он отметил, что сейчас "это отставание сокращается". "Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно. Но у нынешнего [врио] главы региона [Игоря Кобзева] команда сильная, и, я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме", - подчеркнул президент.

В июне прошлого года именно Тулун больше всего пострадал во время наводнения в Иркутской области. Погибли 26 человек, еще шестеро пропали без вести. В городе было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста.

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