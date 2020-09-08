Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам в колонии

И лишили водительских прав на три года

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима.

Кроме того, виновник ДТП должен выплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова. Также Ефремова лишили водительских прав на три года, передает РИА Новости.

"Суд учитывает признание вины Ефремовым на стадии предварительного следствия и в последнем слове, наличие детей, положительные характеристики личности и занятие благотворительностью", - говорится в приговоре.

Потерпевшая сторона не будет обжаловать приговор, сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

Ранее суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Судья постановила, что в момент аварии актер находился за рулем и был в машине один. Показания свидетелей, которые якобы видели Ефремова на пассажирском кресле, признаны ложными.

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