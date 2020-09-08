Депутат МГД Александр Козлов подчеркнул преимущества чипирования домашних животных

По номеру чипа можно оперативно узнать всю информацию о прививках

Депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что до конца сентября в государственных ветеринарных клиниках Москвы можно сделать чипирование домашних животных со скидкой.

По его мнению, эта акция станет хорошим поводом для тех хозяев, которые ранее не решались на эту процедуру. Чипирование обойдется в 682 рубля (включая цену микрочипа).

Парламентарий также рассказал о преимуществах чипирования животных в разговоре с АГН "Москва".

Сама процедура занимает всего несколько минут, а дискомфорт для животного сопоставим с неудобством от обыкновенного укола. Кроме того, в случае, если животное потеряется, именно чип поможет его найти - более удобной альтернативы пока не придумали.

"Чипирование - это современный способ облегчить жизнь владельцам домашних животных, а также упростить работу с бездомными. И мы видим, что с каждым годом процедура становится все более востребованной", - объяснил Козлов.

Чип содержит 15-значный персональный номер, который вносится в автоматизированную базу, где зафиксирована вся информация о владельце.

Сделать чип будет важно и для тех, кто хочет путешествовать со своим питомцем, ведь во многие страны это обязательное условие при перевозке.

Также по номеру чипа можно оперативно узнать всю информацию о прививках, которые были сделаны собаке или кошке, и всю его историю болезни. У хозяина не будет необходимости помнить обо всем.

В настоящее время в России идёт общественное обсуждение законопроекта об обязательной маркировке животных, подготовленной Минсельхозом.

В России планируют ввести с 2021 года обязательный учет и маркировку домашних питомцев. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в осеннюю сессию.

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