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У суда, где вынесли приговор Ефремову, задержали черных магов

13:55
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Они колдовали над фотографиями адвокатов

У Пресненского суда в Москве, где огласили приговор актеру Михаилу Ефремову, задержали черных магов, которые проводили странный ритуал.

Молодые люди в черном разложили напротив суда фотографии Михаила Ефремова, адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, а также свою колдовскую атрибутику. Когда маг поджег веник, его схватили полицейские.

“Мы единственные, кого вам стоит бояться в этом огромном мире”, - передал его слова telegram-канал Mash.

По данным СМИ, одним из задержанных у здания Пресненского суда оказался участник "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" Никита Турчин.

Ранее суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима, лишил его водительских прав на три года и заставил выплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова.

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Обстановка около Пресненского суда, где проходит оглашение приговора актеру Михаилу Ефремову
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