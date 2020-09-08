Андрей Титов: К решению городских проблем привлекут самых амбициозных представителей IT-сообщества

Искусственный интеллект поможет решить различные задачи

В Москве пройдет онлайн-хакатон для создания городских сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.

К решению городских проблем привлекут ярких и амбициозных представители IT-сообщества, сообщил член комиссии по промышленности и науке Московской городской Думы Андрей Титов журналистам "АиФ".

Формат хакатона давно используется в отрасли информационных технологий. Он позволяет одновременно провести мозговой штурм продукта, наметить пути развития продукта и создать опытный образец в сжатые сроки.

Прием заявок на участие продлится до 25 октября. Онлайн-хакатон пройдет в онлайн-формате с 30 октября по 1 ноября и продлится 48 часов.

По итогам хакатона десять команд, которые предложат лучшие решения, получат по одному миллиону рублей. 20 сильнейших коллективов смогут принять участие в программе Mosbootcamp, которая позволит специалистам интегрировать свои разработки в городскую среду.

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