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"Начала рыдать и не могу остановиться": Вера Брежнева - о своей болезни

14:01
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Ей второй день не по себе

38-летняя певица Вера Брежнева пожаловалась на плохое самочувствие. Она сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат.
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"Я чего-то разболелась, второй день не могу собрать себя. Чувствую себя отвратительно", - призналась артистка. 

Друзья и коллеги поддерживают звезду. Один из них опубликовал трогательный пост с добрыми словами о Брежневой. Певица отреагировала неожиданно бурно. 

"Начала рыдать и не могу остановиться. Наверное, мне иногда нужно быть слабой, чтобы моя броня становилась тоньше и хорошие слова проникали глубоко в сердце", - цитирует ее 7days.ru

Чтобы взбодриться, Брежнева отправила себе сообщение от будущей себя. "Ты отлично справляешься. То, что ты делаешь, важно для этого мира. Верь в себя!" - говорится в послании.  

 

 

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