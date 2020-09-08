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Лукашенко: "Возможно, немного пересидел"

14:00
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Президент Белоруссии поговорил с российскими журналистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что, возможно, "немного пересидел" на посту главы государства. Об этом он заявил в процессе общения с представителями российских СМИ.

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"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", - сказал Лукашенко журналисту телеканала Россия 1 Евгению Рожкову.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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