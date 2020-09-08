Ефремову зачли проведенный под домашним арестом срок

В колонии ему остается провести 7 лет и 10,5 месяца

Пресненский суд Москвы огласил приговор Михаилу Ефремову. Его признали виновным по делу о ДТП, в результате которого погиб человек. Артист получил реальный срок - 8 лет колонии общего режима. Также он будет обязан выплатить крупный штраф.

Наручники в зале суда. Михаил Ефремов после оглашения приговора отправляется в колонию. Он признан виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения". Вердикт подсудимый выслушал спокойно, не поднимая головы.

Ефремову зачтено в наказание время, проведенное под домашним арестом. Соответственно в колонии ему остается провести 7 лет и 10,5 месяца. Дополнительное наказание подсудимому - лишение водительских прав на три года. Кроме того, он будет должен выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего. Суд не стал лишать актера государственных наград, которые, как и наличие несовершеннолетних детей, стали смягчающими обстоятельствами в деле.

На вопрос судьи, был ли Ефремов за рулем во время аварии, актер положительно кивнул. Судья отметила, что Ефремов в ходе процесса так и не признал вину, а лишь ссылался на то, что ничего не помнит. Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что артист сидел на пассажирском сидении. По показаниям свидетелей, за рулем внедорожника находился сам Ефремов, больше никого в салоне автомобиля не было. Машина, по данным технической экспертизы, двигалась со скорость 80-90 километров в час.

В этом процессе у здания суда публика видела уже все. Но сегодняшнее шоу, вероятно, апогей. Здесь и маскарад, и стихи, и песни. Службе безопасности приходилось буквально оттеснять толпу. Кстати, утром Ефремов прибыл в суд налегке, без вещей. В руках у него была только папка с документами.

Этот спектакль, скорее всего, заканчивается. Ефремов в последнем слове просил для себя законный приговор. Адвокат Пашаев отметил, что его будут обжаловать. Прокуратура сочла решение справедливым. Потерпевшие с приговором согласны. Обжаловать не собираются.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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