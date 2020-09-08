Станцию БКЛ метро построят по проекту бюро Захи Хадид

Как будет выглядеть "Кленовый бульвар - 2"?

Московскую станцию метро Большой кольцевой линии "Кленовый бульвар - 2" спроектирует всемирно известное бюро Захи Хадид. Работы бюро всегда отличались изяществом и плавными линиями. Дизайн вестибюлей не станет исключением.

Работа под землей идёт сразу на трех участках. Тоннелепроходческий щит продолжает прокладывать путь для будущего движения поездов.

Щит "Победа" движется в сторону станции "Каширская". Длина перегонного тоннеля - полтора километра. Треть уже пройдена. Щит - гигант по сравнению с теми, которые использовались раньше на метростройке. 10 метров в ширину. И это не случайно.

"Связано это с тем, что мы проходим под зоной заповедника "Коломенское", и строительство 10-метровых тоннелей позволяет исключить строительство притоннельных сооружений, чтобы на поверхности не было никаких дополнительных сооружений метрополитена, чтобы не нарушать целостность этого парка", - сказал руководитель строительства "Мосинжпроект" Михаил Исаев.

Парк "Коломенское" теперь будет еще ближе к метро. В Нагатинский затон "придут" сразу две новые ветки. С "Кленового бульвара" на Большой кольцевой линии будет удобная пересадка на одноименную станцию Бирюлевской ветки.

"Кленовый бульвар - 2" оформит архитектурное бюро известной во всем мире Захи Хадид. Ее проекты - национальный музей в Риме и оперный театр в Китае, а теперь и станция московского метрополитена.

"Все конкурсанты получили достаточно сложные требования выполнения своих проектов. Это требования и к безопасности, и к материалам, также к стоимости. Это, можно сказать, станция нового поколения, станция будущего. И это достаточно интересно, потому что таких решений мы не имеем еще в нашей практике", - сообщил заместитель генерального директора по инжинирингу АО "Мосинжпроект" Сергей Вдовин.

Станция метро нового поколения - без излишеств и с четкой навигацией. Легкость и элегантность, а еще много света. Наземный вестибюль - прозрачная конструкция. По задумке архитектора, так пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а достаточное естественное освещение позволит экономить электроэнергию. По-новому будут использоваться и материалы отделки.

"Будем использовать не просто сборные элементы архитектурного бетона, но и будем использовать и частично реализовывать его в монолитном варианте. У наших специалистов такой опыт есть, очень интерсно даже сейчас его воплотить на метрополитене", - заявил заместитель генерального директора по строительству объектов метрополитена АО "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк.

Воплотить идеи в жизнь планируют в ближайшие годы. "Кленовый бульвар" БКЛ достроят уже в 2022 году.

Елена Сахно, Роман Лагунов, Антон Дубнов, "ТВ Центр".

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