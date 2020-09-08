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Почти 5 тыс. избирателей проголосуют электронно на муниципальных выборах в Москве

15:06
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Около 300 заявок отклонили

Почти 5 тысяч избирателей проголосуют электронно на муниципальных выборах в Москве, около 300 заявок было отклонено. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как заявили сегодня на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами, основная причина отказов связана с тем, что люди подавали заявки из домов, которые не входят в границы избирательного округа Марьино и Бабушкинский. Отдать свой голос можно будет на портале mos.ru с 8 утра 11 сентября до 8 вечера 12 сентября. В воскресенье, 13 сентября, голосовать разрешено только на участках. Причем о результатах  станет известно уже через полчаса после окончания голосования.

"Все 30 участков участковых избирательных комиссий оснащены КОИБ, которые тоже очень быстро выдадут результаты, поэтому не нужно будет считать до утра, пересчитывать до утра, ждать, пока, чего-то и как-то, в 20:30 мы рассчитываем в воскресенье уже иметь результат. Собственно, мы тренируемся, повторяю, к выборам в Государственную думу", - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.

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