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Евгений Марчелли стал художественным руководителем Театра имени Моссовета

15:10
  • вторник
  • 08 сентября 2020

В театре стартовал новый сезон

В Театре имени Моссовета начался новый сезон и назначен новый худрук. Им стал Евгений Марчелли. 8 сентября его представили актерам на традиционном сборе труппы. Марчелли - известный режиссер, лауреат "Золотой маски". Он ставил спектакли по всему миру.

Пока о кардинальных изменениях политики театра Моссовета речь не идет. 98-й сезон артисты открывают спектаклем "Иисус Христос суперзвезда", передает "ТВ Центр"

Но вскоре начнутся и премьеры. Так, например, Андрей Кончаловский выпустит трилогию по произведениям Шекспира. Пока же новый худрук отказался от всех собственных проектов и взял тайм-аут, чтобы оценить масштаб новой работы.

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