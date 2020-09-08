В Москве набирают популярность мотоэкскурсии

Москивичи и гости столицы могут с головой погрузиться в байкерскую субкультуру

Москва байкерская. В столице проходят экскурсии в необычном формате - верхом на мотоцикле. Программы самые разнообразные. Можно с ветерком под рев моторов прокатиться по историческим местам. Или с головой погрузится в мотокультуру города

Лис, Гарфилд, Спанчбоб: к этим не самым ординарным гидам по московским достопримечательностям принято обращаться не по имени, а, как это принято в любых байкерских сообществах, по никнейму. Транспорт для прибывающих экскурсантов тоже не из разряда привычных. Это так называемые мотоциклы-круизеры, самые большие из бесколясочных и, пожалуй, самые комфортные.

В экскурсионной программе туристки из Барнаула Ольги мототур по Москве "байкерской" идёт следом за осмотром Кремля и прогулкой по ВДНХ. "Я приехала с Алтая, поехала на эту экскурсию, потому что мне это действительно нравится", - говорит Ольга Ховалкина.

А москвичка Ольга Соколова на мотопрогулку отправляется уже не в первый раз. К своему новому увлечению она теперь мечтает приобщить и подругу.

После короткого инструктажа с диким рёвом и светомузыкой процессия необычных экскурсантов выруливает на проспект. Кто при этом испытывает больше эмоций и удивления - пассажиры мотокруизёров или водители проплывающих мимо авто и прохожие - сказать трудно.

Сидеть ровно, не наклоняться на поворотах и не смотреть под мотоцикл - вот и все несколько простых правил, которые нужно соблюдать пассажиру во время поездки. Кричать на ухо пилоту не запрещается, он все равно ничего не услышит из-за шума мотора и громкой музыки.

По той же причине вся экскурсионная часть программы проходит, в основном, во время остановок. Они предусмотрены в любом из многочисленных вариантов мототуров.

"Катаем по историческому центру города, но есть и неформальные маршруты для таких ценителей ночной культуры нашей столицы, где мы расскажем о байкерской символике, традициях, приметах, немножечко о мотоциклах и в целом о создании мотосообщества", - рассказал руководитель команды мотопрогулок Георгий Самойлов.

А желающие с головой погрузиться в байкерскую субкультуру могут отправиться в туры по самым культовым столичным мотодостопримечательностям: это и секретный город байкеров, и традиционный байкерский бар, где угощают байкерским чаем в пивной кружке и ещё другие антуражные места. С заказом тура лучше не затягивать: мотосезон короток и любой сентябрьский денек может совпасть с его закрытием.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"