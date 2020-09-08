Суд оставил Ефремову государственные награды

Актера приговорили к 8 годам колонии

Решением Пресненского суда города Москвы актеру Михаилу Ефремову оставили все государственные награды. Во вторник, 8 сентября, артиста приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП в центре столицы.

Суд приговорил Ефремова к лишению свободы и трем годам запрета на управление автомобилем после освобождения. Дополнительных наказаний решено было не назначать, передает РИА Новости.

Отмечается, что награды Ефремова как актера, положительные характеристики от знакомых, а также трое несовершеннолетних детей стали смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артиста заключили под домашний арест. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. В итоге актер признал себя виновником аварии. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии.

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