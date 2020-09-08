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Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов

14:23
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Но просто так президент не уйдет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил проведение досрочных выборов главы государства.
Лукашенко: "Возможно, немного пересидел"

"Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - цитирует Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Тем не менее, действующий лидер страны не желает так просто сдаваться и отдавать власть. Лукашенко считает, что после его ухода начнутся гонения на его сторонников.

"Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - отметил он.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирал 80,01% голосов избирателей, его главный соперник – Светлана Тихановская - 10,12%. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются по сей день.

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