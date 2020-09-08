Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов

Но просто так президент не уйдет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил проведение досрочных выборов главы государства.

"Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - цитирует Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Тем не менее, действующий лидер страны не желает так просто сдаваться и отдавать власть. Лукашенко считает, что после его ухода начнутся гонения на его сторонников.

"Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - отметил он.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирал 80,01% голосов избирателей, его главный соперник – Светлана Тихановская - 10,12%. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются по сей день.

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