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В Госдуме задались вопросом, как Ефремов смог поменять права

14:53
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Депутат призвал устроить проверку

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков призвал выяснить, кто выдал Михаилу Ефремову новые права и позволил садиться за руль, несмотря на хронический алкоголизм.

Ефремову зачли проведенный под домашним арестом срок
Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии

Лысаков уверен, что должна быть проведена доследственная проверка, чтобы наказать виновных в нарушении закона и выдаче актеру медсправки при смене водительского удостоверения.

"Судья никак не отреагировал в рамках судебного расследования, не уточнил, менял ли он водительское удостоверение, потому что в СМИ была информация, что он не так давно менял права. А поскольку он хронический алкоголик, было бы правильно провести доследственную проверку обстоятельств, при котором он получил права, поскольку он не имел права получить медицинскую справку, разрешающую обмен прав", - сказал депутат.

Лысаков изъявил желание на следующей неделе лично сделать соответствующий запрос в Следственный комитет. Также парламентарий подчеркнул, что водительские права Ефремова должны быть признаны недействительными, передает РИА Новости.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артиста заключили под домашний арест. Изначально актер признал свою вину, однако впоследствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. В итоге актер признал себя виновником аварии. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

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