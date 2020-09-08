После развода Эмин Агаларов заговорил о прибавлении в семье

Он встретил новую любовь?

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов, который недавно развелся со второй женой, заинтриговал поклонников загадочным постом в Instagram.

"Спросил у детей: "Если у вас появится еще братик или сестренка, как вы к этому отнесетесь?" Как вы думаете, что они мне ответили?" - написал Эмин Агаларов. При этом артист опубликовал фото со старшими детьми, которые улыбаются в камеру.

Подписчиков Агаларова, разумеется, удивил его вопрос. Неужели он снова намерен жениться и завести еще одного ребенка? Ответа на этот вопрос пока нет.

Недавно Эмин Агаларов развелся со своей второй женой - моделью Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочку. Ей еще нет и двух лет. От первой супруги - дочери азербайджанского президента Лейлы Алиевой - у него двое сыновей и дочь, которую взяли из приюта. Агаларов хорошо общается со всеми своими детьми.

Свободно ли сейчас сердце певца, неизвестно.

- Они ответили, что будут просто счастливы, - пишут в комментариях.

- Папа, мы привыкли... даешь футбольную команду.

- Мы согласны.

- Они воскликнули хором: "Урааа!"

- Обрадовались дети.

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