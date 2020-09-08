Путин поздравил победителей конкурса "Лидеры России"

В ходе конкурса молодые управленцы достойным образом проявили свои профессиональные качества, отметил президент

Президент России Владимир Путин по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарёве поздравил победителей конкурса "Лидеры России", передает "ТВ Центр". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Глава государства отметил: в ходе конкурса молодые управленцы достойным образом проявили свои профессиональные качества, показали высокую работоспособность и нацеленность на результат. Проект открыл возможности для роста и нашел правильное применение способностям участников.

"Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремлённые, амбициозные и деятельные люди – безусловно, ваш личный успех и это важный вклад в будущее нашей страны, потому что стремление получать новые знания, нужные нам знания, достичь вершин в своём деле во многом задаёт темп движения вперёд всей стране. Конкурс проводится 3 года, как вы знаете, и за этот сравнительно небольшой срок он стал эффективно работающим и, можно сказать, системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать хороших лучших управленцев!" – заявил Путин.

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