Собчак отреагировала на приговор Ефремову

Она раскритиковала работу адвоката актера Эльмана Пашаева

Ксения Собчак прокомментировала приговор Михаилу Ефремову. Ранее суд назначил актеру 8 лет колонии. По мнению телеведущей, актер мог бы получить и меньший срок заключения, но его подвел адвокат.

"Мое мнение. Если бы не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний — было бы четыре-пять лет, и тихо бы через два-три года вышел бы по УДО, когда вся "пена" бы успокоилась, с достоинством выдержав испытание и полностью раскаявшись", - считает Собчак.

Она выразила уверенность, что сейчас Ефремов получил самое жесткое наказание из возможных, к тому же настроил общество против себя. Собчак предположила, что актер доверился Пашаеву "по наивности", но в итоге получил вовсе не то, на что рассчитывал.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артиста заключили под домашний арест. Изначально актер признал свою вину, однако впоследствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. В итоге актер признал себя виновником аварии. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

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