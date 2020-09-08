ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собчак отреагировала на приговор Ефремову

15:32
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Она раскритиковала работу адвоката актера Эльмана Пашаева

Ксения Собчак прокомментировала приговор Михаилу Ефремову. Ранее суд назначил актеру 8 лет колонии. По мнению телеведущей, актер мог бы получить и меньший срок заключения, но его подвел адвокат.
Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии

"Мое мнение. Если бы не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний — было бы четыре-пять лет, и тихо бы через два-три года вышел бы по УДО, когда вся "пена" бы успокоилась, с достоинством выдержав испытание и полностью раскаявшись", - считает Собчак.

Она выразила уверенность, что сейчас Ефремов получил самое жесткое наказание из возможных, к тому же настроил общество против себя. Собчак предположила, что актер доверился Пашаеву "по наивности", но в итоге получил вовсе не то, на что рассчитывал.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артиста заключили под домашний арест. Изначально актер признал свою вину, однако впоследствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. В итоге актер признал себя виновником аварии. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ксения Собчак
Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.