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Лукашенко раскрыл детали задержания Колесниковой

15:32
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Президент Белоруссии считает действия пограничников правильными

Александр Лукашенко назвал правильными действия пограничников, задержавших члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Президент Белоруссии отметил в интервью представителям российских СМИ, что Колесникова намеревалась бежать на Украину, где живет ее сестра.
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Корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который был в числе беседовавших с белорусским лидером журналистов, привел следующее высказывание президента: он, как пограничник, считает, что Колесникову задержали правильно.

Лукашенко подчеркнул, что в курсе ситуации, ему докладывают как спецслужбы, так и пограничники. Белорусский лидер привел версию погранслужбы, в соответствии с которой оппозиционеры пытались пересечь границу. Машину с Колесниковой и двумя ее соратниками задержали в зоне между белорусской и украинской границей. Однако ее попутчики - Кравцов и Родненков - выбросили Колесникову из машины и умчались.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Как оказалось, Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а член президиума совета Колесникова задержана, передает РИА Новости.

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