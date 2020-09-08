Посла ФРГ вызвали в МИД России

Встреча состоится 9 сентября

Посла Германии в России Геза Андреаса фон Гейра вызвали на беседу в министерство иностранных дел.

"У посла завтра состоится беседа в МИД России", - сообщили ТАСС в посольстве ФРГ в Москве. С немецким дипломатом обсудят ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в Москве ждут от Берлина информацию о лечении и "отравлении" политика.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

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