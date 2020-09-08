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Собянин оценил итоги реконструкции железнодорожной станции "Мичуринец"

15:45
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Станция расположена между станциями "Внуково" и "Переделкино" Киевского направления МЖД

Открыта станция "Мичуринец" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, это "целый вокзал". Кроме того, по словам главы города, здесь находится центральная дорога, которая позволит подъезжать сюда жителям близлежащих районов.

"Метро от "Рассказовки" до центра идет 40 минут, а отсюда 28 минут", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

В будущем станция "Мичуринец" должна стать частью четвертого Московского центрального диаметра.

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