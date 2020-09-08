Зачем родители воспитывают "удобных для всех" детей

Почему говорить людям "нет" бывает стыдно, объяснила психолог

Многие люди испытывают неловкость и даже стыд, когда приходится отказывать кому-то в просьбе. Психолог Ирина Ковалева рассказала, что большинство родителей с малых лет приучают своих детей быть "удобными" и послушными, а потому отклонение от этой схемы вызывает дискомфорт.

"Если ребенка приучили слушаться, то он будет слушаться не только маму, но и всех, кто его окружает. А мама хочет, чтобы он отвечал: "Да, конечно, мамочка" только маме, а с остальными не соглашался и умел постоять за себя. Но так не получится, поэтому если мы делаем удобного ребенка, то он потом будет удобен всем", - считает Ковалева.

Если родители учат своего ребенка говорить "нет", то они должны быть готовы к тому, что чадо периодически будет не соглашаться с мамой и папой и отстаивать свою точку зрения, передает Радио Sputnik. Психолог отметила, что нужно всегда уметь находить ту грань, за которой окружающие начинают садиться вам на шею и пользоваться неумением отказывать.

Чтобы избавиться от чувства вины, нужно перестать брать на себя ответственность за чужие эмоции и поддаваться на манипуляции, посоветовала специалист. "Если моя мама огорчается, что я делаю не так, как ей нравится, я за ее чувства ответственности не несу ‒ не надо манипулировать моим чувством вины", - привела пример Ковалева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"