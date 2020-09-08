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Военные действия США превратили в беженцев 37 миллионов человек

15:55
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Это плоды объявленной в 2001 году "войны с терроризмом"

Вторжение США в страны Ближнего Востока и Северной Африки стало для этих государств ужасной катастрофой. Свои дома пришлось покинуть 37 миллионам человек. Такие выводы содержатся в исследовательском проекте под названием "Цена войны", опубликованном американским Брауновским университетом.
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Авторы исследования уточняют, что речь идет в основном о гражданских лицах, которые из-за крупномасштабных боевых действий с участием вооруженных сил США бежали из Афганистана, Ирака, Ливии, Филиппин, Йемена, Пакистана, Сомали и Сирии. Если же учитывать менее крупные антитеррористические операции армии США в африканских странах, общее число вынужденно перемещенных лиц может достигать 59 миллионов, приводит содержание доклада The New York Times.

В докладе рассмотрен период с 11 сентября 2001 года, когда Вашингтон объявил начало войны с международным терроризмом после терактов. Дольше всего американская армия  ведет боевые действия в Афганистане - 19 лет.

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