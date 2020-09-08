Депутат МГД Семенников отметил совершенствование системы регулирования дорожного движения Москвы

Более чем в 20 тоннелях Москвы модифицирована дорожная разметка

Система регулирования дорожного движения в Москве продолжает улучшаться. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Александр Семенников.

По его словам, в этом месяце модифицирована дорожная разметка на более чем 20 московских тоннелях. "Теперь в них разрешено перестроение между рядами, которое по традиционным стандартам для этого вида сооружений ранее было запрещено", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Александр Семенников напомнил, что тотальный запрет перестроения из полосы в полосу в тоннелях был закреплен в правилах дорожного движения с середины прошлого столетия. Сейчас же большинство эксплуатируемых в столице тоннелей имеют совершенно другой уровень оборудования.

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