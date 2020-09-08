Лукашенко назвал "заказчиков" белорусских протестов

Они действуют через центры в Польше и Чехии

Причины протестов в белорусских городах, в основном, внешние. Их "заказчики" действуют через центры в Польше и Чехии. Александр Лукашенко уверен, что это американцы.

В то же время, президент Белоруссии признает, что есть и внутренние причины.

"В Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", как он сказал. И это действительно привело к недовольству, они хотят власти", — процитировал Лукашенко корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков. Он был в числе представителей российских СМИ, которым белорусский лидер дал интервью.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: цель дестабилизации обстановки в регионе – не белоруссия, а Россия. "Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы", — привел слова белорусского лидера главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.

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