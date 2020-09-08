Ефремова отправили на карантин

Приговор еще не вступил в силу

Михаил Ефремов отправлен в один из московских СИЗО. Актера поместят в камеру карантинного отделения. Как отметили в в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, решение суда, который приговорил артиста к восьми годам лишения свободы, еще не вступил в законную силу.

"В соответствии с приговором Пресненского районного суда Москвы Ефремов М. О. направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения", - сообщили в пресс-службе.

В УФСИН пояснили: если защита Ефремова не обжалует приговор, актера отправят для отбывания наказания в колонию – не позднее, чем через 10 дней после извещения о вступлении в силу решения суда. Куда именно будет направлен осужденный, сообщат одному из его родственников. Защита Ефремова тем временем заявила, что намерена обжаловать приговор, передает ТАСС.

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