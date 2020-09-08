Собянин: ограничения при росте случаев COVID-19 должны быть минимальными

Столица накопила огромный опыт в борьбе с инфекцией

Москва должна пройти с минимальными ограничениями осенне-зимний период даже при повышении уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил во вторник Сергей Собянин, выступая на московском финансовом форуме.

По мнению главы города, столица сможет избежать жестких запретов в экономике, а также в том, что касается передвижения по городу. При этом должны соблюдаться все требования, которые установили врачи. В первую очередь, масочно-перчаточный режим на предприятиях торговли и транспорте, передает "ТВ Центр".

Все остальные противовирусные мероприятия осуществить уже не так трудно, ведь за время пандемии Москва накопила огромный опыт в борьбе с инфекцией.

"С точки зрения здравоохранения, вопрос не в количестве здравоохранения и больниц, а еще в технологических возможностях. За это время отработано то, чего не было в начале пандемии. Это технологии лечения, лекарства, профилактика и даже появление вакцины. Я уверен, что месяц к месяцу будет все больше и больше поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и тем вызовам, с которыми мы столкнулись", - сказал Собянин.

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