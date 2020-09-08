Собянин открыл станцию "Мичуринец" Киевского направления МЖД

Только за 2020 год пассажиры Киевского направления МЖД получат 5 новых станций

Во вторник в Новой Москве открылась после реконструкции железнодорожная станция "Мичуринец" на Киевском направлении. Она войдет в четвертый центральный диаметр от Апрелевки до Железнодорожного. Вместо обычной остановки для электричек появился современный минивокзал, соответствующий новому московскому стандарту станций наземного метро. Доехать от "Мичуринца" до центра города можно всего за 28 минут.

Первые пассажиры обновлённой станции "Мичуринец" поначалу не понимают, на той ли остановке вообще вышли. Платформу не узнать, признаются местные жители. Вместо дырявого бетонного настила с покосившейся оградой здесь теперь светлый и комфортный железнодорожный вокзал.

Станция "Мичуринец" расположена в поселке Внуковское. Исторические места. Рядом Переделкино со знаменитыми дачами советской интеллигенции. Платформа открыта больше 70 лет назад. Но до недавнего времени этот остановочный пункт выглядел типично для платформ электричек советской эпохи. Переход на другую сторону - по деревянному настилу прямо через пути. Теперь же здесь теплый подземных переход, 3 лифта и 6 эскалаторов, удобные кассы, одна из которых с заниженным подоконником для маломобильных пассажиров. Кроме того, у платформы теперь есть остановка наземного транспорта.

С открытием нового автобусного маршрута пассажиропоток на этой станции до конца года увеличится в 10 раз - до 5000 тысяч человек в сутки. А за счёт интенсивного коммерческого и жилого строительства в этом районе прогнозируется, что к 2030 году количество пассажиров здесь вырастет до 16 тысяч человек в сутки.

Реконструкция станции заняла чуть менее двух лет. За это время появились не только две новые платформы со светодиодным освещением и навесом по всей длине, но и отдельное здание вокзала. Безбарьерная среда, электронные навигационные табло. Дизайн схож с другими уже открывшимися станциями московских диаметров. Это задумано специально, чтобы соответствовать общему стандарту, когда здесь начнёт действовать МЦД-4. Добраться до Киевского вокзала отсюда можно за 28 минут. Интервал между поездами будет около 5 минут.

"Продолжаем работу на Киевском направлении. Строятся дополнительные магистральные пути, соединение с белорусским направлением, превращение этого в четвертое МЦД", - отметил Собянин.

Станция "Мичуринец" является частью большого проекта четвёртого московского диаметра от Железнодорожного до Апрелевки протяжённостью 86 километров. Сейчас активно развивается киевское направление. На участке появится 10 новых станций, 3 из которых уже готовы, а ещё две будут сданы до конца года. МЦД-4 самый сложный проект. Для соединения киевского и белорусского направлений железной дороги строится эстакада, которая пройдёт над действующими путями МЦК и городской улицей. Завершить строительство соединительной ветки планируется в 2022 году.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"