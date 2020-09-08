Собянин перевел ещё 3 услуги Пенсионного фонда России в "Мои документы"

Мэр расширил перечень услуг в центрах "Мои документы"

Центры "Мои документы" будут предоставлять еще три новые услуги Пенсионного фонда, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, речь, в частности, идет предоставления данных о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.

Также новшество касается информирования граждан об отнесении к категориям предпенсионного возраста и приеме заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, в государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов".

В Москве уже девять лет работают многофункциональные центры "Мои документы", где можно быстро и качественно получить госуслуги. Причем сотрудники вникают в каждую проблему заявителя.

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