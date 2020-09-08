ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин перевел ещё 3 услуги Пенсионного фонда России в "Мои документы"

17:02
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Мэр расширил перечень услуг в центрах "Мои документы"

Центры "Мои документы" будут предоставлять еще три новые услуги Пенсионного фонда, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, речь, в частности, идет предоставления данных о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.

Также новшество касается информирования граждан об отнесении к категориям предпенсионного возраста и приеме заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, в государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов".

В Москве уже девять лет работают многофункциональные центры "Мои документы", где можно быстро и качественно получить госуслуги. Причем сотрудники вникают в каждую проблему заявителя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
"Мои документы"
"Мои документы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.